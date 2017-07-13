"Подорож" львівського сміття: більше 100 тонн відходів знайшли на Тернопільщині

У Шумському районі Тернопільської області працівники КП "Шумськкомунсервісу" виявили близько 120 тонн несанкціонованих твердих побутових відходів зі Львова. Про це повідомляє місцеве видання Lvivnews.

Підтверджують львівське походження сміття залишки документів і платіжних квитанцій.

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Міськрада направила клопотання до відділення Національної поліції в Шумському районі та Державної екологічної інспекції України в Тернопільській області про необхідність реагування.

Як повідомляв УНІАН, зі Львова ще не вивезено понад 4500 тонн сміття – міськрада.