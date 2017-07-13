"Подорож" львівського сміття: більше 100 тонн відходів знайшли на Тернопільщині

15:07, 13 липня 2017
Суспільство
234 0

Підтверджують львівське походження сміття залишки документів і платіжних квитанцій.

Міськрада направила клопотання до відділення Нацполиции про необхідність реагування / Lvivnews

У Шумському районі Тернопільської області працівники КП "Шумськкомунсервісу" виявили близько 120 тонн несанкціонованих твердих побутових відходів зі Львова. Про це повідомляє місцеве видання Lvivnews.

Підтверджують львівське походження сміття залишки документів і платіжних квитанцій.

Читайте такожУ Львові активісти самостійно прибирають сміття з вулиць (фото)

Міськрада направила клопотання до відділення Національної поліції в Шумському районі та Державної екологічної інспекції України в Тернопільській області про необхідність реагування.

Як повідомляв УНІАН, зі Львова ще не вивезено понад 4500 тонн сміття – міськрада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #львівське сміття#сміттєва криза у Львові