У Дніпропетровській області на хабарі затримали підполковника поліції

На Дніпропетровщині 12 липня СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції затримали начальника одного з відділів управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області під час одержання хабара.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримано на хабарі в 3,5 тисячі доларів майора поліціїЯк повідомили УНІАН в управлінні СБУ в області, підполковник поліції вимагав тисячу доларів від місцевої мешканки за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Затримали зловмисника біля його оселі після отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара службовою особою").

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.