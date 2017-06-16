У Харкові СБУ затримала поліцейського за вимагання 2 тисяч доларів хабара

У Харкові за підозрою у вимаганні 2 тис дол. хабара працівники СБУ затримали працівника поліції.

Як повідомили у прес-центрі управління СБУ в Харківській області, оперуповноваженого харківської поліції за підозрою у вимаганні грошей та катуванні місцевого мешканця затримали цього тижня.

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За відомостями СБУ, під час відвідання Харкова водій вантажного автомобіля, який працював в Донецькій області, був штучно звинувачений поліцейським у вимаганні грошей з бізнес-партнера. За закриття кримінального провадження оперуповноважений вимагав з чоловіка 2 тис. дол.

Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом доби утримував водія та застосовував до нього фізичне насильство.

Увесь цей час у заручниках у поліцейського також знаходилося двоє рідних чоловіка, які без законних підстав перебували у райвідділі поліції.

Оперативники Донецького та Харківського управлінь СБУ затримали поліцейського в порядку ст. 208 КПК після отримання половини хабара. Відкрито провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ. Тривають слідчі дії.