Джамала змінила імідж: майже блондинка (фото)

17:49, 13 липня 2017
Суспільство
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Артистка показала фото в новому образі.

Джамала змінила колір волосся і стала трохи світліше / facebook.com/jamalaofficial

Українська співачка Джамала частково перефарбувалася в блондинку. Фотографіями в оновленому образі зірка поділилася в Facebook.

На фото видно, що Джамала залишила темні корені і висвітлила кінчики - такий ефект називається омбре.

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facebook.com/jamalaofficial

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джамала розповіла про своє заміжжя.

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