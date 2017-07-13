Джамала змінила імідж: майже блондинка (фото)

Українська співачка Джамала частково перефарбувалася в блондинку. Фотографіями в оновленому образі зірка поділилася в Facebook.

На фото видно, що Джамала залишила темні корені і висвітлила кінчики - такий ефект називається омбре.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джамала розповіла про своє заміжжя.