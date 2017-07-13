Джамала змінила імідж: майже блондинка (фото)
17:49, 13 липня 2017Суспільство
1918 0
Артистка показала фото в новому образі.
Джамала змінила колір волосся і стала трохи світліше / facebook.com/jamalaofficial
Українська співачка Джамала частково перефарбувалася в блондинку. Фотографіями в оновленому образі зірка поділилася в Facebook.
На фото видно, що Джамала залишила темні корені і висвітлила кінчики - такий ефект називається омбре.
Читайте такожДжамала з чоловіком раніше за всіх відсвяткували День незалежності США (фото)
Шанувальники співачки завалили її компліментами / facebook.com/jamalaofficial
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джамала розповіла про своє заміжжя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter