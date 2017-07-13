На Житомирщині вже виділили майже 2 мільйона гривень на створення сучасних медіатек - ОДА

На Житомирщині вже виділили майже 2 млн грн на створення сучасних медіатек. Про це розповіла сьогодні, 13 липня, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Лариса Шевчук, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

«У Житомирській області проводиться активна робота зі створення медіатек у школах. Представникам перших 25 шкіл, де планувалися роботи, надана вся інформація про проект, його мету, кошториси. У Житомирі вже виділили з місцевого бюджету майже 2 млн грн на облаштування медіатек у 6 школах», – зазначила Шевчук.

Вона нагадала, що процес створення сучасних медіатек проходить за ініціативи дружини Президента України Марини Порошенко та перебуває на особистому контролі голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича.

За словами Шевчук, зараз іде активний процес у школі №28 міста Житомира.

«На цьому тижні ми відвідали 28-му школу, де роблять ремонт у приміщенні для медіатеки. Вносяться правки у проектні рішення. До 1 вересня сучасний освітній простір тут має вже запрацювати», – розповідає начальник управління освіти і науки.

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Крім того, готуються до створення медіатек Гришковецька, Романівська та Хорошівська гімназії. " У цих закладах створення медіатек відбуватиметься із впровадженням стандартів нової української школи та створенням простору для дітей з особливими освітніми потребами",- зазначають в ОДА.

Перелік навчальних закладів, де наразі планують створити медіатеки, можна переглянути на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Марина Порошенко разом з головою Житомирської облдержадміністрації Ігорем Гундичем підписали меморандум про включення Житомирської області до експериментального проекту з інклюзивної освіти. Підписання відбулося 7 квітня цього року під час робочого візиту дружини Президента України в Житомирську область.

Медіатека – це сучасний освітній відкритий простір для дітей – вона має маленькі стелажі, щоб діти могли дотягнутися, м’які крісла, килимки, комп’ютери, Інтернет, тощо.