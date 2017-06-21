До 1 вересня Житомирщина має активно включитися у розбудову інклюзивного середовища - ОДА

До початку нового навчального року Житомирська область має активно включитися у розбудову інклюзивного освітнього середовища, повідомляє прес-служба ОДА.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА призначив нового начальника управління освіти і наукиНа цьому наголосив заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута після ознайомлення з досвідом Запорізької області, яку він відвідав вчора, 20 червня, разом з директором департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Романом Щебетовим та начальником управління освіти і науки ОДА Ларисою Шевчук.

«До 1 вересня маємо вже активно попрацювати над розбудовою інклюзивного освітнього середовища. Запорізька область, як і ми, підписала меморандум з Мариною Порошенко щодо впровадження інклюзивної освіти, але вони зробили це раніше і вже мають певні напрацювання. Тому ми ознайомилися з їх досвідом розбудови інклюзивного середовища, проговорили проблемні організаційні питання», – зазначив Лагута.

Представники Житомирської ОДА відвідали Балабинську середню загальноосвітню школу, в якій вже переобладнали шкільну бібліотеку в сучасну медіатеку, створили кімнату для психологічного розвантаження та для корекційних занять для дітей з особливими освітніми потребами.

Також житомиряни познайомилися з цікавим досвідом впровадження електронного документообігу, віртуальною вчительскою, використанням google.aps у навчальному процесі.

Цьогоріч Житомирщина теж розпочне створення медіатек, тому керівництво області поспілкувалося із архітектором, який планував медіатеку у Запорізькій області, зустрілися з представниками Запорізької ОДА, з якими обмінялися досвідом та обговорили можливі шляхи співпраці.

Крім того, у Запорізькій області почали будівництво реабілітаційного парку Хортицької національної академії, де лююди з особливими потребами зможуть комфортно відпочивати.