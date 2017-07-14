Загиблими при нападі на готель в Хургаді виявилися громадяни Німеччини, а не України
19:48, 14 липня 2017Суспільство
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Двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії.
При нападі загинули двоє туристів / dostor.org
Загиблі при нападі на готель в єгипетській Хургаді були громадянками Німеччини, а не України. Про це агентству Reuters повідомив представник служби безпеки регіону Червоного моря генерал Мохамед ель-Хамзави.
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Він також повідомив, що двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії.
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту повідомило, що двох українських туристів було вбито і ще чотирьох інших туристів травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді.
Посол України в Єгипті не підтвердив інформацію, що серед загиблих в Хургаді є українці.
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