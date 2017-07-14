Посол України в Єгипті не підтвердив інформацію, що серед загиблих в Хургаді є українці

Посол України в Єгипті Геннадій Латій не підтвердив інформацію, що серед загиблих в Єгипті є громадяни України.

"Станом на сьогодні ми не підтверджуємо те, що серед постраждалих є громадяни України", - сказав він.

За його словами, за їхньою інформацією загинули 2 особи, це можуть бути або громадяни Німеччини, або Вірменії.

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Крім того, він додав, що є одна поранена, вона народжена в Україні, але є громадянкою РФ.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту повідомило, що двох українських туристів було вбито і ще чотирьох інших туристів травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді.