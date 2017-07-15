У Житомирі проходить 11-й авіазліт імені Сергія Корольова
На вечір заплановано також концерт одного з відомих українських гуртів.
Сьогодні у Житомирі розпочався 11-й авіазліт імені Сергія Корольова. Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті заходу 15 липня на житомирському аеродромі брали участь учасники зльоту, авіатори, громадськість та житомиряни.
Організували та проводять зліт житомирський авіаклуб «Авіатик».
У змаганнях беруть участь літальні засоби з різних областей України. Проводиться зліт для популяризації та розвитку легкої авіації.
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Наразі на аеродромі проходять так звані "клубні" польоти, пізніше проведуть нагородження найкращих авіаторів.
На вечір заплановано також концерт одного з відомих українських гуртів.
Як повідомляв УНІАН, авіазліт імені Сергія Корольова у Житомирі став вже традиційним.