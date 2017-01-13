У Житомирі відзначили 110-річчя з дня народження академіка Корольова

Як передає кореспондент УНІАН, урочисті заходи протягом дня відбулися в центрі міста та в житомирському музеї космонавтики імені С.П. Корольова.

Зранку річницю від дня народження видатного конструктора відзначили покладанням квітів до пам’ятника Корольову.

Читайте такожТурчинов згадав Сергія Корольова і заявив про ракетний потенціал України в боротьбі з агресором

Участь у пам’ятному заході взяли керівники влади міста й області, перший український космонавт Леонід Каденюк, керівники обласних управлінь і структур, представники громадськості та засобів масової інформації – загалом близько 100 людей. Після покладання квітів почесна рота солдат Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова пройшлась урочистою ходою з оркестром.

Після цього урочисті заходи продовжилися в музеї космонавтики.

Каденюк під час виступу в музеї зазначив, що Корольова слід вшановувати на загальнодержавному рівні.

«Корольов – людина, яка створила перший космічний корабель, завдяки якій і розпочалася нова ера в історії людства – підкорення космосу, підкорення всесвіту. І те, що він зробив, та подія – перший політ людини в космос – ця подія мала значення не просто планетарне, вона мала значення вселенське. Саме тому ми повинні його шанувати, це ми зараз і робимо – шануємо цю людину. Така подія в державному масштабі повинна більш яскраво відзначатися», – сказав Каденюк.

Читайте такожПідприємства космічної галузі України збільшили виробництво майже на 50%

Також він відзначив роботу житомирського музею космонавтики, який має цінні та унікальні експонати, та наголосив на необхідності його розширити.

Зробити це пообіцяв від влади голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. «Корольов прославив не тільки себе у віках, а нашу Україну, наш рідний край. Разом із міською владою в планах обласної влади є розширення нашого музею космонавтики», – додав він.

Сьогодні в музеї влаштували день відкритих дверей, у рамках якого всі бажаючі змогли безкоштовно відвідати цю установу та оглянути оновлену виставку експонатів.

Участь в урочистостях у музеї взяли також члени литовської делегації з литовського міста Молитай, де розміщений унікальний Етнокосмологічний музей, який став стратегічним партнером житомирського музею космонавтики в європейському культурному просторі.

У цьому литовському місті зараз відкрито виставку, де вперше представлена частина фондової колекції житомирського музею космонавтики.

«Литва з вами, і ми будемо працювати з вами не тільки в культурній, а й в інших сферах, які нам цікаві», – сказав під час виступу в музеї віце-мер міста Молитай Мільдуабрас Кільдішус.

Довідка УНІАН. Сергій Павлович Корольов (1907–1966) – академік, конструктор перших штучних супутників Землі й космічних кораблів, український радянський вчений у галузі ракетобудування. Народився в Житомирі. Вважається основоположником практичної космонавтики. На честь академіка Корольова названо багато вулиць, проспектів, площ та інших топонімів в Україні.