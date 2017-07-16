Шість країн пригрозили бойкотувати ЧС-2022 в Катарі - ЗМІ

Шість арабських держав звернулися до FIFA із закликом позбавити Катар права на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2022 році, повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

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Глава FIFA Джанні Інфантіно заявив, що Саудівська Аравія, Ємен, Мавританія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет заявили, що Катар не може забезпечити на належному рівні безпеку уболівальників, оскільки є "базою для терористів".

"Ці країни попередили FIFA про ризики для уболівальників і гравців у Катарі", - заявив Інфантіно.

Зазначені країни пригрозили в іншому випадку бойкотувати першість.

Нагадаємо, з Катаром розірвали дипломатичні відносини Королівство Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Ємен, Лівія, а також Мальдівські острови, Коморські острови, Маврикій і Мавританія.

Влада Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту висунула Катару список вимог, який містить 13 пунктів, серед яких припинення зв'язків з Братами мусульманами, Аль-Каїдою, Ісламською державою, Хезболлою, розрив дипвідносин з Іраном і закриття англомовної версії телеканалу Al Jazeera.

Катар категорично відкинув всі ці вимоги, назвавши їх неприйнятними, нереалістичними і неприпустимими.