Вимоги арабських країн до Катару "дуже провокативні" - глава МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) закликав усі сторони катарської кризи уникнути подальшої ескалації та провести прямі переговори. Цю заяву Ґабріель зробив у вівторок, 27 червня, на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом, який прибув з візитом до Німеччини, як повідомляє DW.

"Подолати розбіжності через тиск, санкції та блокади не можна", - цитує Заріфа інформагенція Reuters. Ґабріель заявив про підтримку мирних зусиль еміра Кувейту, який виступає посередником у врегулюванні кризи.

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Напередодні Ґабріель назвав вимоги арабських держав до Катару "дуже провокативними", оскільки деякі з них загрожують блокадній країні втратою суверенітету. Нагадаємо, представники Кувейту передали Катару низку вимог від арабських країн, які розпочали блокаду, звинувативши Доху в нібито підтримці тероризму. 13 пунктів вимог передбачають, зокрема, що Катар має розірвати усі зв'язки з "Братами-мусульманами" та іншими ісламістськими угрупованнями, а також Іраном, закрити міжнародний телеканал Al Jazeera і сплатити невизначену суму компенсацій.

У разі виконання цих вимог упродовж 10 днів блокаду буде знято, а дипломатичні відносини між країнами - відновлено. Проте Катар вже заявив, що вважає ці вимоги нереалістичними. У суперечці між Катаром та низкою арабських країн, Іран та Туреччина публічно стали на бік Дохи.