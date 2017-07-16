Екс-нардеп: бойовики "ДНР" визнали затримання зниклого журналіста Асєєва

Затримання журналіста Станіслава Асєєва, який також відомий під псевдонімом Станіслав Васін, офіційно підтвердили у так званому «МДБ» окупованого Донецька.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат України Єгор Фірсов.

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«Мамі Стаса дали письмове підтвердження. Його звинувачують у шпигунстві, як і всіх раніше затриманих журналістів. За цим звинуваченням його можуть «засудити» на 12-14 років. Мамі дали можливість з ним побачитися. Стас тримається добре, розуміє, що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія - це обмін полоненими», - написав Фірсов.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала бойовиків «ДНР» розкрити місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Асєєва.

Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званої «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Відтоді не було достовірної інформації про його долю і місцеперебування. До сьогодні представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.