"В контакті з окупантом": Лобода і Барських виступили на фестивалі, присвяченому забороненій в Україні соцмережі
Поки "Вконтакте" під санкціями в Україні, Лобода і Барських дають концерти в честь соцмережі в Росії.
Українські виконавці Світлана Лобода і Макс Барських стали учасниками чергового російського фестивалю, який 15 липня стартував у Санкт-Петербурзі.
Світлана Лобода і Максим Барський не просто поїхали в черговий раз виступити перед публікою країни-окупанта, а ще й взяли участь у фестивалі, організованому соціальною мережею "ВКонтакте".
Відповідними фото і відео музиканти поділилися в Instagram.
Користувачів обурила така безпринциповисть представників вітчизняної естради, про що вони відписалися в коментарях.
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Самі співаки не приховують поїздок.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року про фізичних та юридичних осіб, проти яких вводяться антиросійські санкції на строк від одного року до трьох років.
У списку санкцій виявилися, зокрема, соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники".