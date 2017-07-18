В Києві завтра можуть обмежити вхід на три станції метро через концерт Depeche Mode
11:33, 18 липня 2017Суспільство
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Можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого.
В центрі Києва завтра можливі зміни в роботі трьох станцій метро / фото УНІАН
В Києві завтра, 19 липня, ввечері можуть обмежити роботу трьох станцій метро у зв’язку з концертом гурту Depeche Mode на НСК «Олімпійський».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».
Зокрема, зазначається, що після закінчення концерту передбачені додаткові резервні состави для видачі їх на лінії в разі потреби.
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«Окрім цього, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться в повідомленні.
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