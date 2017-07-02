У Києві дві станції метро відновили роботу після "мінування"

Станція столичного метрополітену «Майдан Незалежності» відновила роботу після перевірки на наявність вибухових речовин.

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Про це «Київський метрополітен» повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

«Станція «Майдан Незалежності» перевірена і відкрита. Вибухонебезпечні предмети не виявлено», - сказано в повідомленні.

Також у метрополітені повідомили, що на станції київського метро «Площа Льва Толстого» вибухівка не виявлена.

«Станція «Площа Льва Толстого» оглянута. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Працюємо в звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через повідомлення про мінування не працювали станції метрополітену «Театральна», «Мінська», «Оболонь». За результатами перевірки вибухівки не знайдено.

Також пізніше анонім повідомив про мінування станцій «Майдан Незалежності» і «Площа Льва Толстого».