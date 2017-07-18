Польські роботодавці збільшили українцям зарплати та заохочення

15:55, 18 липня 2017
Суспільство
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Українці цікавляться німецьким ринком, де можуть заробити у чотири рази більше, ніж у Польщі.

Ілюстрація / REUTERS

Представники польської рекрутингової фірми Upper Job стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати, передає Європейська правда з посиланням на українську службу "Польського радіо".

Читайте такожПідприємець на прикладі пояснив різницю між українськими та польськими заробітчанамиЯкщо раніше годинні ставки коливалися на рівні 9-10 злотих, то нині у різних галузях вони зросли до 14-25 злотих. У середньому працівники з України хочуть заробляти на 33% більше, ніж це було раніше. Отримувати більші зарплатні стали штукатури, кухарі, мулярі і працівники готелів.

Експерти кажуть, що українці цікавляться німецьким ринком, де можуть заробити у чотири рази більше, ніж у Польщі. Тож польські роботодавці тепер часто пропонують українцям різні форми заохочення. Наприклад, надають заробітчанам житло, за яке вони не будуть платити, а це вже зекономить працівникам від 300 до 500 злотих.

Як повідомляв УНІАН, правом безвізових подорожей до країн Євросоюзу вже скористалися понад 100 тисяч українців.

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Теги: #робота в Польщі