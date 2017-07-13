Безвізом з ЄС вже скористалося понад 100 тисяч українців – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що правом безвізових подорожей до країн Євросоюзу вже скористалися понад 100 тис. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час пленарного засідання саміту Україна-ЄС.

Президент нагадав, що 11 червня українці повною мірою «відчули смак» безвізового руху до ЄС.

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«Хочу проінформувати вас, шановні колеги, що вже понад 100 тис. українців, які мають біометричні паспорти, скористалися своїм правом на безвізовий режим», - повідомив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.