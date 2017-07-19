Прем'єра нового сезону "Гри престолів" встановила рекорд за переглядами

Культовий американський серіал "Гра престолів" встановив новий рекорд за переглядами: першу серію сьомого сезону подивилися понад 16 млн осіб. Про це повідомляє Variety.

Раніше було відомо, що кількість глядачів першої серії саги склала 10,1 мільйонів. Однак пізніше, з урахуванням даних зі всіх платформ HBO, ці показники зросли на 50 % - це більше, ніж результати попереднього сезону.

Читайте також"Гра престолів": український гурт представив саундтрек до нової частини культового серіалу (відео)

Видання повідомляє, що перший епізод встановив ще один рекорд за згадками в Twitter - 2,4 млн твітів. Найчастіше користувачі мережі писали про камео музиканта Еда Ширана і Арью Старк. У твиттах користувачів найбільш часто з'являлися такі цитати, як "Зима", "Зима близько", "Північ пам'ятає", "Залиште одного вовка живим, і вівці ніколи не будуть в безпеці" і "Почнемо?".

Нагадаємо, на минулих вихідних відбулася прем'єра першої серії сьомого сезону одного з найпопулярніших на сьогоднішній момент серіалів на телебаченні «Гра престолів». Google створив додаток для фанатів популярного серіалу.