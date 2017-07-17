"Прогулянка світом "Гри престолів": Google створив додаток для фанатів популярного серіалу

На минулих вихідних відбулася прем'єра першої серії сьомого сезону одного з найпопулярніших серіалів на телебаченні «Гра престолів». До події багато компаній випустили тематичну продукцію і програми. Google не став винятком і теж запропонував шанувальникам серіалу щось особливе.

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Тепер фанати «Гри престолів» можуть за допомогою програми на Android Google Street View «прогулятися» місцями зйомок серіалу і побачити замок Вінтерфелл та інші локації саги, пише technation.com.ua.

Користувачі можуть побачити не тільки знайомі пейзажі, але і будівлі, пам'ятники і інші атрибути, використані під час зйомок.

Відзначимо, що фахівці компанії розділили локації на три тематичні підбірки: Вінтерфелл та найпопулярніші сімейні сцени Старків, будинки Ланністерів і їх ворогів, а також місця «подвигів» Дейенеріс Таргаріен.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, серіал знімався відразу в декількох країнах, серед яких Великобританія, Мальта, Хорватія, Ісландія і Марокко.