У Слов'янську на блокпосту водіїв "розводять" за старими схемами ДАІшників – волонтер

У Слов'янську на третьому блокпосту поліцейські, серед яких переатестовані ДАІшники, і представники Військової служби правопорядку, використовують старі схеми вимагання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

За словами волонтера, на третьому блокпосту в Слов'янську він зіткнувся з класичною схемою вимагання «на вимкненому запису», коли правоохоронець просить пред'явити документи на автомобіль та посвідчення водія, після чого повідомляє про вчинене водієм порушення, яке нібито було зафіксовано на відеокамеру. Розрахунок іде на те, що водій не стане довго чекати, поки йому покажуть відео з правопорушенням і запропонує «вирішити питання».

Читайте також"Моторолу" знищили абхазькі терористи після відмашки Кремля через довгий язик його дружини - волонтер

Як повідомив Донік, сам він не попався на цю схему і став просити показати відео, після чого отримав відповідь: «Відео записується на жорсткий диск, почекайте за дверима, потрібен час, щоб його знайти. І щоб пробити по базі теж потрібен час». Однак доказів порушення волонтер не дочекався, після чого отримав свої документи назад.

Під час його присутності на блокпосту на схему попалися двоє людей.