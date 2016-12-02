Волонтер назвав ім'я українського військового-зрадника, який вбив командира взводу

Його на своїй сторінці у Facebook назвав волонтер Роман Донік.

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"Перебіжчик Попов Олег Олегович. За добу СБУ вже нарили низку ознак, за якими можна говорити про те, що вичікував зручного моменту і готувався досить давно. Подробиці поки озвучувати не можна", - йдеться у його повідомленні.

За словами Доніка, гроші Попов останні пару місяців, за першої нагоди, знімав із зарплатної картки, тримав готівку.

Сьогодні у штабі АТО повідомили, що на Донбасі український боєць скоїв тяжкий злочин і втік до бойовиків.

У свою чергу волонтер Роман Доник у Facebook повідомив, що український боєць-перебіжчик убив у зоні АТО командира взводу і втік до бойовиків. "Щодо перебіжчика з 93-ої. Швидше за все, він для цього й пішов до ЗСУ. Чисто контррозвідка проґавила. Прийшов через Красноармійський військкомат. Сам з Одеси. Росіянин", - написав він.