В Одесі біля "Ланжерону" затримано підозрюваного в розбещенні малолітньої дівчинки

В Одесі затримано чоловіка, підозрюваного в розбещенні своєї 7-річної родички. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 19 липня до поліції звернувся одесит, який став випадковим свідком того, що сталося.

Читайте такожУ Маріуполі пастор неканонічної церкви зґвалтував та розбестив 13 дівчатЗа словами заявника, на схилах біля пляжу «Ланжерон», спускаючись до берега моря, він побачив голу малолітню дівчинку, а поруч із нею - дорослого чоловіка.

«Свідок відразу звернувся до відділення поліції й повідомив поліцейським про побачене. Негайно відреагувавши на повідомлення, працівники поліції встановили всі обставини й учасників зазначеної пригоди», - зауважили в главку.

У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що 7-річна дівчинка є онукою дружини 34-річного підозрюваного, який повів дитину на прогулянку.

«Встановлено, що чоловік під час прогулянки здійснював розпусні дії стосовно своєї онуки, при цьому, робив це не вперше», - акцентували в главку.

Зловмисника затримано, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу ("розбещення неповнолітніх").