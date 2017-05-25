У Дніпрі затримано чоловіка за підозрою у розбещенні неповнолітніх хлопців

У Дніпрі поліцейські вчора, 24 травня, затримали 36-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що в орендованій квартирі протягом двох місяців розбещував неповнолітніх хлопців.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік знайомився з хлопцями та пропонував їм заробити грошей. Коли підлітки погоджувалися, він запрошував їх до квартири, в якій була облаштована порностудія. Після інтимних стосунків чоловік платив кожному приблизно по 100 грн.

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Встановлено, що неповнолітні неодноразово зустрічалися зі збоченцем, після чого пропонували такий спосіб заробітку своїм друзям.

При проведенні обшуку у квартирі зловмисника поліцейські вилучили відеокамери, комп’ютери з фотографіями неповнолітніх, інтимні предмети, а також мобільний телефон, в якому зберігались номери хлопців.

За даним фактом слідчими Чечелівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За вчинення даного злочину зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.