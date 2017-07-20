На Житомирщині у "бурштиновому" Олевську представили нового керівника відділення поліції Зозулю

В Олевську - центрі “бурштинового краю” Житомирщини - вчора представили нового керівника відділення поліції Олексія Зозулю. Про це УНІАН повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 19 липня начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко представив особовому складу Олевського відділення нового керівника Олексія Зозулю. Перед ним відділенням керував Сергій Савлук, який виконував обов'язки начальника Олевського відділення поліції.

“В Олевському відділенні поліції - новий керівник.19 липня начальник Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Печененко представив особовому складу Олевського відділення нового керівника Олексія Зозулю. Знайомство відбувалось за участі очільників місцевої громади та райдержадміністрації”,- розповіла УНІАН начальник відділу комунікації поліції Житомирської області Алла Ващенко.

Печененко, звертаючись до працівників відділення, зазначив, що майор поліції Зозуля – бойовий офіцер, який із 2014 року захищав Україну у складі полку «Дніпро-1», а з квітня 2017 - працював у місцевому відділенні поліції на посаді заступника начальника.

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“Район непростий, у першу чергу, через невирішене питання видобутку бурштину. Викликів перед поліцією стоїть достатньо і лише професійність, висока відповідальність та принциповість можуть допомогти із ними впоратись. Олексій Миколайович такими якостями характеру володіє, тому, переконаний, буде порядок” - сказав Печененко.

Успіху та удачі побажали новому керівникові й очільники районних ради та держадміністрації відповідно Віктор Троц та Дмитро Лазаренко.

За даними Ващенко, Олексій Зозуля народився 31 липня 1977 року у м. Олександрії Кіровоградської області, має вищу освіту. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2001 році з дільничного інспектора міліції у м. Дніпропетровську, пізніше очолював сектор дільничних інспекторів міліції Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області. Після кількарічної перерви у службі у 2014 році став до лав полку «Дніпро-1», де був заступником командира роти та командиром взводу.