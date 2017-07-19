Очільник Нацполіції Донецької області Аброськін пішов на підвищення

Глава МВС Арсен Аваков призначив начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна першим заступником голови Нацполіції України. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ прифронтовому районі Мар’їнки не вистачає поліцейських – Аброськін"Достойний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи - терористами за його голову оголошена нагорода. У підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецькій області один з найнижчих по країні рівнів злочинності - і це - в прифронтовій області", - написав Аваков.

"Відмінно організована превенція злочинів, безкомпромісність в питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців - дали мені підставу за поданням начальника Нацполіції Сергія Князєва сьогодні підписати наказ про призначення генерала В'ячеслава Аброськіна на високу посаду - служити і захищати кожного з Вас", - підкреслив Аваков.