У Житомирі відбувся семінар на тему електронних послуг у сфері містобудівної діяльності

У Житомирі сьогодні відбувся семінар, присвячений темі електронних послуг у сфері містобудівної діяльності.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відтепер зареєструвати дозвільні документи про початок виконання будівельних робіт можна онлайн. Про це говорили сьогодні у Житомирі на семінарі «Презентація та обговорення електронних послуг» за участю заступника голови – керівника апарату Житомирської облдержадміністрації Олексія Ясюнецького.

«При електронному урядуванні мінімізується вплив чиновника, спрощується процедура для людей. Не потрібно стояти у чергах та збирати купу довідок. Це абсолютно новий та якісний рівень обслуговування громадян», – сказав Ясюнецький.

Ніхто з учасників семінару ще жодного разу не скористалися даною електронною послугою, тому всі мали змогу дізнатися якомога більше про те, як і де це зробити.

Також Ясюнецький додав, що представники обласної державної архітектурно-будівельної інспекції та Центрів надання адміністративних послуг після семінару мають повідомити озвучену сьогодні нову інформацію усім своїм працівникам.

На сайті Житомирської ОДА можна дізнатися, як саме отримати електронну послугу у сфері містобудівної діяльності.

Загалом, в Україні вже надано 2 тис. 407 електронних послуг.

Електронне урядування – якісно новий рівень обслуговування громадян та бізнесу, продиктований вимогами сьогодення. е-послуги – швидкі й зручні, доступні 24 години на добу та усувають корупційні ризики у процедурах. Електронні форми документів з автоматичною перевіркою та підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі завтра принесуть присягу дільничні офіцери і співробітники кримінальної поліції, які пройшли конкурсний відбір.