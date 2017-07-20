У Житомирі завтра складуть присягу дільничні офіцери та працівники кримінальної поліції, які пройшли конкурсний відбір та успішно завершили фахове навчання. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

"21 липня 2017 року, о 12.00 поблизу адміністративної будівлі Головного управління Нацполіції в області по вулиці Старий Бульвар, 5/37 відбудеться урочисте складання присяги дільничними офіцерами та працівниками кримінальної поліції, які пройшли конкурсний відбір та успішно завершили фахове навчання",- сказано у повідомленні.

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Правоохоронці запросили журналістів, житомирян та гостей міста долучитися до урочистостей, що відбудуться у центрі міста.

Нагадаємо, у червні цього року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відрапортував про завершення першого етапу реформи поліції та оголосив відкритий конкурс на заміщення вакантних посад дільничних офіцерів поліції і слідчих.