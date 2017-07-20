На батьківщині загиблого в Києві журналіста Шеремета вшанували його пам’ять

У столиці Білорусі Мінську 20 липня вшанували пам’ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Меморіальна акція почалася опівдні 20 липня на Північному кладовищі в Мінську, де похований журналіст.

У ній брали участь друзі і знайомі Шеремета, а також його колеги, громадські й політичні діячі.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.