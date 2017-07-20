У Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, якого вбили рік тому (відео)

На місці загибелі журналіста Павла Шеремета, на перетині вулиць Хмельницького і Франка у Києві відбувається вшанування його пам’яті. Після завершення жалобних заходів на місці трагедії учасники акції ходою пройдуть до будівлі СБУ, Адміністрації президента і Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство журналіста.

Читайте такожЛуценко визнав, що в справі Шеремета немає серйозного прогресуЯк передає кореспондент УНІАН, люди несуть квіти й запалюють свічки. Посол США також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета. На вулиці грає музика, яку любив Шеремет. Вшанувати пам'ять журналіста прийшли його друзі та колеги, а також небайдужі люди.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікувала загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.