Водопостачання Луганської області відновлюють - голова ОДА

Водопостачання Луганської області відновлюють. Про це голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз написав у Facebook після наради щодо проблемних аспектів роботи ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка.

«Попереду ще багато роботи з узгодження всіх позицій. Але головне, що люди з водою!», - наголосив Гарбуз.

Читайте такожНа Донбасі без чистої питної води можуть залишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, протягом червня-липня 2017 року ТОВ «ЛЕО» неодноразово відключало енергопостачання соціально важливих об’єктів в області, внаслідок чого без питної води до сьогодні залишалось більш як 60 тис. споживачів, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, медичні заклади у містах Кремінна, Лисичанськ, Старобільськ, Рубіжне та Станично-Луганський і Попаснянський райони.

Причиною відключень електроенергії є скрутне фінансове становище ТОВ «ЛЕО», яке заборгувало держпідприємству «Енергоринок» 5,3 млрд грн.

На нараді обговорювалися варіанти алгоритмів відрахування коштів, регуляторні механізми НКРЕКП, необхідність погашення заборгованості перед ТОВ «ЛЕО» споживачами підконтрольної Україні території області.

«Проблема «ЛЕО» має складний і накопичувальний характер, однак її заручниками не повинні ставати люди. Я неодноразово виносив питання роботи цього стратегічного підприємства на найвищий державний рівень. Сьогоднішня нарада під головуванням віце-прем’єра Геннадія Зубка є важливим етапом у пошуку шляхів врегулювання ситуації. Головне, що люди будуть з водою!», – сказав Гарбуз, коментуючи підсумки наради.