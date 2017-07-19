На Луганщині десятки тисяч людей залишились без води - голова ОДА

У Луганській області понад 40 тисяч осіб залишились без водопостачання. Про це голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз написав у Facebook.

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Він зауважив, що в області склалася надзвичайна ситуація з енергозабезпеченням.

«Унаслідок знеструмлення водоканалів без питної води залишились понад 40 тисяч осіб та 30 об’єктів соціальної інфраструктури, у т.ч. дитяча обласна лікарня», - повідомив Гарбуз.

За його словами, питання роботи ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» вчергове виноситься ним на рівень Кабінету міністрів. Гарбуз нагадав, що з цього питання ще 6 червня відбулася нарада під головуванням віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, а завтра, 19 липня, нараду проведе віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

«Протягом 2016-210 років до центральних органів влади було надіслано 65 листів від облдержадміністрації», - зауважив голова ОДА.

«Безперебійне енергопостачання на сьогодні залежить від стабілізації роботи «ЛЕО». Підприємство перебуває у критичному фінансово-економічному стані», - наголосив Гарбуз.