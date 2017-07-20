У Запоріжжі на підприємствах екс-регіонала Богуслаєва проходять обшуки
Богуслаєв - народний депутат України кількох скликань, член парламентської фракції «Воля народу».
У Запоріжжі співробітники правоохоронних органів проводять обшуки на заводі «Мотор Січ» і в офісах «Мотор Банку», що належать народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.
У прес-службі Управління СБУ в Запорізькій області УНІАН повідомили, що слідчі дії проводять співробітники з Києва.
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На підприємстві УНІАН підтвердили факт проведення обшуків, проте поки не коментують інформацію, при цьому обіцяючи надати її завтра.
Богуслаєв - народний депутат України кількох скликань, член парламентської фракції «Воля народу».
Після оприлюднення декларації про доходи Богуслаєва розгорівся скандал, оскільки стало відомо, що він є кінцевим бенефіціаром низки російських компаній.