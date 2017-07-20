Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу

Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і до 13 вересня відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ).

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У Бюро нагадали, що посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Про підозру йому було повідомлено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів у процесі закупівлі двигунів для потреб Збройних сил України. Крім директора ЛБТЗ, у причетності до корупційної схеми підозрюються ще 4 особи.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, ЛБТЗ виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6. За документами, ЛБТЗ придбав у ТОВ «Булет Лайн» і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів, за що отримав оплату у розмірі 28 млн 560 тис. грн. Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни — не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України.

Нагадуємо, 14 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ряд посадових осіб Збройнихс України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також затримано посередника — засновника комерційної структури. Того ж дня начальнику ЦБТУ ЗСУ (генерал-майору) суд призначив арешт з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн; розмір застави для начальника відділу ЦБТУ ЗСУ (полковника) та засновника комерційної структури, задіяної у схемі, склав 1,6 млн грн для кожного.

15 липня слідчий суддя продовжив розгляд клопотань щодо обрання запобіжного заходу для ще двох підозрюваних – директора ЛБТЗ та його заступника. Їм також призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн та 1,8 млн грн відповідно. Наразі обидва підозрюваних внесли призначену судом заставу і звільнені з-під варти.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету скоєного злочину.

Розслідування за наведеними фактами антикорупційні органи розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків спростовує висунуті проти нього звинувачення у розтраті майна і заявляє, що на підприємстві за останній час були проведені перевірки, які не виявили завданих державі збитків.

За його словами, заставу в розмірі 2 млн грн за нього внесла його сестра, яка займається будівельним бізнесом.

Вчора, 19 липня, Тимків повідомив, що його заступник Олег Ткаченко, який в один день разом з ним був затриманий НАБУ, продовжує перебувати у Київському СІЗО, оскільки не вніс визначену судом заставу у розмірі 1 млн 800 тис. грн.