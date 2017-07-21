Бойовики "ЛНР" з ФСБ грабують громадян під виглядом обшуків - розвідка

Бойовики "ЛНР" із російською ФСБ під виглядом обшуків безпідставно арештовують місцевих жителів і грабують їх.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що за останні два тижні на тимчасово окупованій території Луганської області під час так званих "профілактичних заходів, направлених на протидію тероризму", відзначаються чисельні випадки порушення прав та свобод громадян.

Зокрема, під виглядом обшуків помешкань місцевих жителів, які проводяться співробітниками так званих "правоохоронних органів ЛНР" у взаємодії з представниками ФСБ РФ, здійснюються безпідставні арешти громадян та відверте грабування шляхом вилучення "речових доказів" - валютних грошових збережень, ювелірних виробів та документів на право власності.