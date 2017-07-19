На Донбасі загинув військовослужбовець РФ, встановлюючи розтяжку у стані сп'яніння - розвідка

Серед особового складу у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ на Донбасі спостерігається низький рівень морально-психологічного стану, продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни. Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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За даними розвідки, під час встановлення розтяжки у стані алкогольного сп’яніння з використанням гранати Ф-1 поблизу власної позиції загинув військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ, ще четверо отримали важкі поранення. Командування полку у доповіді вищому керівництву видало втрати особового складу як наслідок “обстрілу сил АТО”.

Повідомляється також, що час збройної сутички 19 липня між особовим складом одного з підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ та представниками т.зв. «правоохоронних органів ДНР» вбито одного військовослужбовця та двох «міліціонерів», ще п’ятеро учасників конфлікту дістали поранення.

Також повідомляється, що під час затримання групи військовослужбовців, які залишили передову позицію зі зброєю, вбито трьох і поранено семеро військовослужбовців окремого комендантського полку (Луганськ) та 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.