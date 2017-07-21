У Житомирі склали присягу близько 90 дільничних та оперативників поліції

У центрі Житомира о 12:00 сьогодні близько 90 правоохоронців склали присягу. Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся на Старому бульварі перед адміністративним приміщенням Головного управління Нацполіції в області.

Участь у заході взяли півтори сотні осіб: керівники регіону, депутати, громадськість та журналісти.

Дільничні офіцери та оперуповноважені кримінальної поліції урочисто виголосили слова присяги, визначені законом України «Про Національну поліцію». Вони присягнули " вірно служити українському народові та сумлінно виконувати свої службові обов’язки". Завтра усі вони розпочнуть роботу у територіальних підрозділах поліції Житомирщини.

Читайте такожУ Житомирі відбувся семінар на тему електронних послуг у сфері містобудівної діяльності

“Цей день є символічним не лише для вас, а й для нас, ваших наставників. Кожен з вас пройшов складні етапи відбору для служби у поліції, кожен з вас зробив свій свідомий вибір цієї непростої професії і тепер від нас усіх залежить, якою буде ваша служба. Хай вона буде ефективною для людей, які звертатимуться до вас за допомогою, хай вона буде спокійною та безпечною для ваших родин, які очікуватимуть вашого повернення, і хай вона стане вашим покликанням у житті! Ви - нове покоління поліцейських, яким не можна не виправдати довіру людей! Будьте гідними їх сподівань та надій!”,- сказав, вітаючи правоохоронців, начальник Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Печененко.

Також привітали офіцерів заступники голів облдержадміністрації та облради Ярослав Лагута та Максим Вілівчук, які побажали молодим поліцейським "успіхів, вірності присязі та працювати на благо Батьківщини, несучи відповідальність за мир та спокій жителів області".

Протоієрей Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП отець Валерій благословив усіх присутніх на вірне служіння народу України.