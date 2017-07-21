ГПУ про затримання екс-"беркутівця": піймали при спробі втекти з Києва

У четвер, 20 липня, при спробі виїхати на автомобілі з міста Києва затримано в порядку ст. 191 КПК України колишнього міліціонера першої оперативної роти ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві, який упродовж півтора року перебував у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Екс-беркутівець підозрюється в участі спланованої спецоперації із незаконного затримання, нанесення тілесних ушкоджень учасникам руху «Автомайдан», а також побитті їх автомобілів вночі 23.01.2014 на вулицях Щорса та Грушевського в м. Києві, організованої колишнім керівництвом Головного управління МВС України в м. Києві за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України.

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Колишньому правоохоронцю інкриміновано перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а саме у спричиненні тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 9 учасникам мирних акцій протесту, а також пошкодження автомобілів на суму понад півмільйона гривень. Загалом від дій підозрюваного потерпілими визнано 22 осіб.

До Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувальні акти щодо колишнього начальника командира першої оперативної роти «ПМОП» Беркут та ще 5 міліціонерів на даний час перебувають на розгляді в суді.

Як повідомляв УНІАН, одна з адвокатів родин Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що суд сьогодні має обрати запобіжний захід "беркутівцю", розшукуваному за напад на "Автомайдан".

"Затримали ще одного "беркутівця", якого розшукували по епізоду нападу на "Автомайдан" 23.01.2014 року на вул. Щорса і Грушевського. Лобода С.П.", - пише вона.

За інформацією адвоката, сьогодні в Печерському суді йому будуть обирати запобіжний захід.

"Суддя Підпалий. Час буде уточнюватись", - зазначила Закревська.