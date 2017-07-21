Затримали "беркутівця", якого розшукували за напад на "Автомайдан" - адвокат

Затримано ще одного "беркутівця" по епізоду нападу на "Автомайдан", сьогодні йому обиратиметься запобіжний захід. Про це повідомила одна з адвокатів родин Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

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"Затримали ще одного "беркутівця", якого розшукували по епізоду нападу на "Автомайдан" 23.01.2014 року на вул. Щорса і Грушевського", - пише вона. Юрист назвала прізвище та ініціали "беркутівця" - Лобода С.П.

За інформацією адвоката, сьогодні в Печерському суді йому будуть обирати запобіжний захід. Прізвище судді - Підпалий.

Як повідомляв УНІАН, триває судовий процес у справі екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.