За книгою Скрябіна "Я, Побєда і Берлін" знімуть фільм

Книгу соліста групи "Скрябін" Андрія Кузьменка "Я, Побєда і Берлін", в основі якої лежать реальні події з життя музиканта, екранізує компанія Star Media, повідомив на Одеському кінофестивалі генеральний продюсер компанії Влад Ряшин, передає Детектор медіа.

"Ми цілий рік займалися девелопментом, нарешті прийшли до якісного синопсису цієї історії, яку можна розвивати в повноцінний сценарій. Ми також отримали підтримку дружини Андрія - Світлани Кузьменко", - заявив Ряшин.

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Книга "Я, Побєда і Берлін" була видана в 2006 році і стала літературним дебютом українського співака, письменника, телеведучого і фронтмена гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

У книзі автор описав поїздку в Берлін зі своїм другом Бардом на старому і порваному автомобілі марки "Перемога". По дорозі герої книги потрапляють у різні пригоди.

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Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП два роки тому, 2 лютого 2015 року. Відомому співакові і продюсеру було 46 років.