У Львові попрощались з Кузьмою Скрябіним

Вшанувати пам'ять і провести в останню путь кумира мільйонів прийшли тисячі людей різного віку. Вони несли квіти, лампадки, а також портрети музиканта з чорними стрічками.

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Незважаючи на те, що заупокійне богослужіння розпочалося о 16.00, охочі вшанувати Андрія Кузьменка почали збиратися біля храму ще в середині дня. До початку служби вулиці біля церкви були заповнені людьми.

Увесь день у Львові сумно, не чути гучної музики та веселощів. Людям, які прийшли попрощатись із Кузьмою дуже важко. Вони утримуються від коментарів і ледь стримують сльози. "Ми втратили великого Українця, який змінив українську музику. Дякую йому за творчістю і ту радість, яку він приніс за життя", - розповіла львів'янка Олена, передає 032.ua.

Ховати музиканта будуть 5 лютого на Брюховицькому цвинтарі у Львівській області. На похороні будуть присутні тільки родичі Андрія Кузьменка.