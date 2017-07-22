В Одесі завершилися міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія закриття навчань відбулася сьогодні у Будинку офіцерів.

Як зазначив командувач Військово-морськими силами України, віце-адмірал Ігор Воронченко, під час навчань, в яких взяли участь представники 16 країн, кораблі багатонаціонального угруповання пройшли більш як 5 тисяч миль, військовослужбовці виконали 850 стрибків з парашутами. Крім того, відбулося 60 спільних групових навчань берегової фази, 6 висадок морського десанту, 280 підводних занурень (загалом - 80 годин перебування під водою), авіація здійснила 310 вильотів (241 година).

Воронченко наголосив, що навчання показали: «Разом ми єдині, разом ми - сила», що є дуже важливим для підтримання миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

«Одна з особливостей навчань - був випробуваний морський операційний штаб, який наприкінці цього року буде введено в організаційно-штабну структуру ВМС ЗСУ», - сказав Воронченко.

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При цьому він подякував партнерам України за ідею створення такого штабу.

Віце-адмірал також висловив подяку посольствам США, Великої Британії за підтримку в підготовці навчань, а також всім, хто надав допомогу і сприяння у проведенні «Сі Бриз-2017».

Керівник навчань з американської сторони, капітан 1-го рангу Метью Леман також подякував усім партнерам, особливо Україні за гостинність.

«Висловлюю подяку всім 3 тисячам військовослужбовців з 16 країн, які брали участь у найскладніших навчаннях за всю історію навчань «Сі Бриз», - сказав Леман.

За його словами, підготовка, яку пройшли військові, зміцнить взаємодію і внесе істотний внесок у забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

«Кожен окремий військовослужбовець і кожна країна може пишатися участю в них, і Україна може пишатися найбільше», - наголосив Леман.

Він зазначив, що від США уперше в навчаннях взяли участь два бойових кораблі, військовий підрозділ особливого призначення, конвертоплани CV-22 Osprey і новітній літак Boeing P-8 Poseidon.

«Навчання вийшли на новий рівень. Від проходження заздалегідь підготовленого сценарію до проведення навчань у режимі «вільної гри», - зазначив Леман.

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Під час навчань успішно відпрацьовано звільнення заручників, ураження ворожого підводного човна, перехоплення ядерних матеріалів, які перевозилися нелегально Чорним морем, й ін.

Леман також додав, що навчання завершилися, але США залишаються вірними своїм партнерам і союзникам у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017» стартували 10 червня.

У навчаннях брали участь представники 16 країн, зокрема, понад 3 тисячі військовослужбовців, з яких 800 - американські військові, і близько 30 одиниць авіаційної техніки, близько 30 бойових кораблів, катерів, суден забезпечення.