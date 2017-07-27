З вересня у поліклініках Житомира працюватиме інформаційна система "Поліклініка без черг" - ОДА

З 1 вересня у поліклініках Житомира у штатному режимі працюватиме медична інформаційна система «Поліклініка без черг». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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«Наразі йдуть налагоджувальні роботи, які почалися 1 червня. У систему вносяться графіки, навчається персонал. Працюємо по-максимуму, щоб з 1 вересня система працювала у штатному режимі», – повідомив завідуючий Житомирською поліклінікою №2 Іван Дідик.

Також він додав, що система працюватиме у двох поліклініках і амбулаторії 1-ї Житомирської міської лікарні, у поліклініці 2-ї міської лікарні, а також у Житомирській міській дитячій поліклініці та її філіалах.