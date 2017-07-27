У Львові вшанували пам'ять жертв Скнилівської трагедії (фото)

У Львові вшанували пам'ять жертв Скнилівської трагедії. У річницю трагедії родичі загиблих зібралися біля каплиці Всіх святих українського народу, яка знаходиться недалеко від аеродрому. Її побудували в першу річницю після трагедії. Тут відбулося Богослужіння, а також панахида за загиблими, повідомляє газета "День".

Після цього всі перемістилися до меморіального комплексу жертв Скнилівської трагедії, який вже розміщений безпосередньо на території. Добиралися до нього на власному транспорті, а також автобусі, який виділив аеродром. Оскільки даний об'єкт режимний, то доступ сюди відкривають тільки два рази в рік, у сам день трагедії і ще за кілька днів до цієї дати, щоб люди навели порядок на пам'ятних плитах та навколишньої території.

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На меморіальному комплексі священики також відслужили панахиду за загиблими та освятили меморіальні плити. Після цього люди роз'їхалися по кладовищах вшанувати пам'ять загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 15 років тому сталася Скнилівська трагедія. Під час авіашоу у Львівській області винищувач Су-27 УБ впав у натовп глядачів. В результаті трагедії загинули 78 осіб, серед них 28 дітей, ще 250 людей отримали поранення. Це найбільша катастрофа в історії авіашоу за кількістю загиблих.