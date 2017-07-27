Сьогодні минає 15-та річниця Скнилівської трагедії (відео)

15 років тому сталася Скнилівська трагедія. Під час авіашоу у Львівській області винищувач Су-27УБ упав у натовп глядачів. Внаслідок трагедії загинуло 78 осіб, серед них 28 дітей, ще 250 людей отримали поранення. Це найбільша катастрофа в історії авіашоу За кількістю загиблих.

Пілоти літака катапультувалися та залишилися живими. Причиною аварії була названа помилка пілотів. Вони виконували надскладні трюки без попередньої підготовки. Льотчики відсиділи 14 та 8 років та вже вийшли на свободу.

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Трьох генералів ЗСУ засудили до 4, 5 та 6 років ув'язнення і штрафів. Один із них продовжує працювати у Військово-повітряних силах України. Жоден із засуджених так і не визнав власної провини. Родичі загиблих звернулися до Європейського суду із прав людини. Суд визнав, що українська влада провела незалежне та неупереджене розслідування.