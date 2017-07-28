У Львові археологи знайшли артефакти XIII століття (фото)

На площі Звенигородській у Львові під час археологічних досліджень було виявлено культурний шар XIII століття, епохи Київської Русі. Про це повідомляє "Дивись інфо".

Археологічні розкопки почалися в кінці травня на замовлення приватних підприємців, тому що ділянка належить готелю, який знаходиться поруч.

Відомо, що в XIII столітті тут, імовірно, був дерев'яний храм, на місці якого в XIV столітті німецькі колоністи звели костел Марії Сніжної, сьогодні тут знаходиться греко-католицька Церква Матері Божої Неустанної Помочі. Для археологів така локація означала, що тут можливі цікаві знахідки.

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"На сьогоднішній день з цікавого ми виявили кам'яне мощення XVII-XVIII століття, зараз більш детально важко сказати ", – розповідає керівник археологічної експедиції Микола Шніцар.

Нижче кам'яного мощення археологи виявили господарську яму XV століття. Але найцікавіше, зазначає керівник археологічної експедиції, було зафіксовано культурний шар княжої доби або, як його ще називають, давньоруської, датований XIII століттям.

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"Поки вдалося розкрити лише кілька квадратних метрів. Зі знахідок є тільки фрагменти кераміки – це уламки горщиків, а також дрібні уламки амфори. Поки працюємо, будемо розкривати великі площі і маємо надію, що будуть виявлені більш цікаві знахідки", – розповів Шніцар.

За його словами, археологи сподіваються виявити ще якісь цікаві об'єкти, можливо, житлові споруди, або ще щось. Для цього будуть розбирати кам'яне мощення і розширювати територію розкопок.

Розкопки триватимуть ще місяць. Паралельно відбувається фіксація та опис знахідок.

Нагадаємо, що на Полтавщині археологи знайшли унікальні артефакти - скіфське золото і амфору, яким понад 2 тисячі років. Знахідки були виявлені на території заповідника Більськ.