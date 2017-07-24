Скіфське золото та стародавня амфора: які унікальні артефакти знайшли археологи на Полтавщині (відео)

На Полтавщині археологи знайшли унікальні артефакти - скіфське золото та амфору, яким понад 2 тисячі років. Знахідки були виявлені на території заповідника Більськ.

Дослідники розкопали два кургани, в яких знайшли рештки одягу, зброї, глиняний посуд та скелет коня.

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Один із курганів розкопали повністю, там знайшли рештки коня, наконечники від стріл та глиняний посуд. У другому кургані виявили золоті прикраси, посуд, фрагменти одягу та зброї. Розкопки ще тривають, тому можливі інші важливі знахідки.