Скіфське золото та стародавня амфора: які унікальні артефакти знайшли археологи на Полтавщині (відео)
13:45, 24 липня 2017Суспільство
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Артефактам більше 2 тисяч років.
Древня амфора та скіфське золото, які розкопали археологи / скріншот УНІАН
На Полтавщині археологи знайшли унікальні артефакти - скіфське золото та амфору, яким понад 2 тисячі років. Знахідки були виявлені на території заповідника Більськ.
Дослідники розкопали два кургани, в яких знайшли рештки одягу, зброї, глиняний посуд та скелет коня.
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Один із курганів розкопали повністю, там знайшли рештки коня, наконечники від стріл та глиняний посуд. У другому кургані виявили золоті прикраси, посуд, фрагменти одягу та зброї. Розкопки ще тривають, тому можливі інші важливі знахідки.
Скіфське золото та стародавня амфора: які унікальні артефакти знайшли археологи на Полтавщині
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