У "ДНР" відпустили двох осіб, затриманих разом з журналістом Асєєвим
Інші затримані бойовиками досі перебувають в "МГБ" і про стан їх здоров'я нічого не відомо.
Бойовики "ДНР" відпустили двох осіб, затриманих раніше разом з журналістом Станіславом Асєєвом, вони вже знаходяться на підконтрольній території Україні, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву координатора групи по звільненню військовополонених "Патріот" Олега Котенка.
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Зазначається, що в ефірі Громадського радіо він також повідомив про те, що інші полонені, як і раніше, знаходяться в так званому "міністерстві держбезпеки ДНР".
"Двоє осіб, які були затримані в рамках цього "кримінальної справи", нам вдалося перевести на територію України. Вони зараз знаходяться тут, на підконтрольній території Україні", - сказав Котенко.
Всі інші перебувають в "МГБ" та про стан їх здоров'я нічого не відомо, додав він.
Координатор також повідомив про те, що ці полонені включені Службою безпеки в списки на обмін і на даний момент ведуться переговори про їх звільнення.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ОБСЄ закликали контрольованих Росією бойовиків негайно звільнити затриманого журналіста Станіслава Асєєва, який також відомий під псевдонімом Станіслав Васін.