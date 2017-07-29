В ОБСЄ закликали бойовиків негайно звільнити журналіста Асєєва

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали контрольованих Росією бойовиків негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, який також відомий під псевдонімом Станіслав Васін.

Про це йдеться у заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

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Він висловив глибоке занепокоєння щодо подальшого утримання під вартою журналіста Асєєва на сході України.

Також нагадується, що 27 липня Союзу журналістів Росії отримала лист від так званої "ДНР", у якому стверджувалося, що Асєєв арештований до завершення розслідування.

"Я закликаю усіх тих, хто причетний, негайно звільнити Асєєва", - наголосив Дезір.

"Журналісти та інші представники ЗМІ повинні вільно висловлювати свої погляди та безперешкодно здійснювати свою роботу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала бойовиків «ДНР» розкрити місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Асєєва.

Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званою «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Відтоді не було достовірної інформації про його долю і місцеперебування. До сьогодні представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.