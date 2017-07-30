Українець провів 17 років у рабстві на тваринницькій фермі в Азербайджані

Українець, вирушаючи на заробітки в Азербайджан, потрапив у рабство на 17 років. При його звільненні поліцією чоловік не міг розмовляти і був не в змозі адекватно сприймати дійсність. Про це заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.

"У квітні 2016 року в ході поліцейської спецоперації в Азербайджані був виявлений факт незаконного позбавлення волі громадянина України, 1952 року народження, жителя Дніпропетровщини. Починаючи з 1991 року він регулярно приїжджав в цю країну для сезонного працевлаштування. Орієнтовно в 1999 році він потрапив до роботодавця, який, використовуючи фізичне насильство, змусив його до рабської праці. 17 років чоловік провів у рабстві. За цей час цього бідолаху неодноразово "перепродували" для використання в якості працівника в домашньому господарстві", - написав Аброськін.

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Чоловіка, якого тримали на тваринницькій фермі, звільнили в квітні 2016 року в ході поліцейської спецоперації. Він був у тяжкому стані. Після проходження курсу реабілітації людина почуває себе задовільно.

Після 13 років відсутності в Україні, рішенням суду у 2012 році він був визнаний як безвісти зниклий і знятий з обліку за місцем реєстрації. Знайти рідних потерпілого не вдалося.

"У березні 2017 року паспорт громадянина нашої країни для цієї людини був відновлений і зараз спільно з Посольством України в Азербайджані займаємося його поверненням на Батьківщину. У цей же час триває розгляд справи, де він є потерпілим особою, в Бакинському суді по тяжким злочинам. Державний обвинувач виступив з вимогою покарати злочинців шляхом позбавлення волі на терміни від 9 до 10 років", - розповів Аброськін.

Заступник голови Нацполіції також зазначив, що за офіційними даними Міністерства соціальної політики, тільки за останні п'ять років від торгівлі людьми постраждало 398 громадян, з яких - 161 жінка, 197 - чоловіків і 40 дітей.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці запобігли відправку шести українок в Ізраїль у сексуальне рабство. Злочинці вже три роки займалися вербуванням мешканок Дніпропетровської та Запорізької областей у сексуальне рабство.